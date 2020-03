En raison de la suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, c’est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments des dernières années et des points que l’on a tous en tête tant par le côté spectaculaire que symbolique.

En 2009, Roger Federer est sur un petit nuage. Après la déception de Melbourne où il a été battu en cinq manches par Rafael Nadal en finale, le Suisse a réussi, enfin, à remporter Roland-Garros puis Wimbledon pour dépasser Pete Sampras. A l’US Open, il prend le meilleur sur Novak Djokovic en demi-finale pour l’emporter 7-6(3), 7-5, 7-5. Et pour se procurer une balle de match (qu’il convertira d’un retour gagnant), le Suisse réalise un tweener sensationnel dans un Stadium Arthur Ashe totalement hystérique. Un point qui fait partie de la légende du Bâlois…