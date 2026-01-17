Cette image va faire le tour du monde et elle le mérite. Djokovic et Federer sont maintenant des amis alors qu’il fut un temps pas si lointain où ils ne se supportaient pas. Mais le temps a passé et les deux champions se sont parlés et se sont compris.
Federer 🤗 Djokovic— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026
What a great day to have eyes 🥹 pic.twitter.com/8Wf7t9IRr8
Du coup, il était logique que le Serbe vienne le regarde jouer à l’Open d’Australie, cela a du lui rappeler des souvenirs.
Sur leurs 50 duels, 5 ont eu lieu à l’Open d’Australie.
C’est même là‐bas en 2020 que le Serbe a affronté pour la dernière fois son rival de toujours.
Sur les 5 confrontations à Melbourne Park, il n’y a pas une finale. C’est Djokovic qui mène avec 4 à 1.
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 12:37