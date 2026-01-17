AccueilVidéosFederer et Djokovic sont devenus des vrais potes, la preuve...
VidéosOpen d'Australie

Federer et Djokovic sont devenus des vrais potes, la preuve…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

0
Screenshot

Cette image va faire le tour du monde et elle le mérite. Djokovic et Federer sont main­te­nant des amis alors qu’il fut un temps pas si loin­tain où ils ne se suppor­taient pas. Mais le temps a passé et les deux cham­pions se sont parlés et se sont compris.

Du coup, il était logique que le Serbe vienne le regarde jouer à l’Open d’Australie, cela a du lui rappeler des souvenirs. 

Sur leurs 50 duels, 5 ont eu lieu à l’Open d’Australie. 

C’est même là‐bas en 2020 que le Serbe a affronté pour la dernière fois son rival de toujours. 

Sur les 5 confron­ta­tions à Melbourne Park, il n’y a pas une finale. C’est Djokovic qui mène avec 4 à 1. 

Publié le samedi 17 janvier 2026 à 12:37

Article précédent
Djokovic : « Sinner et Alcaraz jouent actuel­le­ment à un niveau diffé­rent de tout le monde. C’est un fait. Mais cela ne veut pas dire que les autres n’ont aucune chance. Personnellement j’ai toujours mes chances, surtout ici »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.