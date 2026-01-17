Cette image va faire le tour du monde et elle le mérite. Djokovic et Federer sont main­te­nant des amis alors qu’il fut un temps pas si loin­tain où ils ne se suppor­taient pas. Mais le temps a passé et les deux cham­pions se sont parlés et se sont compris.

Federer 🤗 Djokovic



What a great day to have eyes 🥹 pic.twitter.com/8Wf7t9IRr8 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2026

Du coup, il était logique que le Serbe vienne le regarde jouer à l’Open d’Australie, cela a du lui rappeler des souvenirs.

Sur leurs 50 duels, 5 ont eu lieu à l’Open d’Australie.

C’est même là‐bas en 2020 que le Serbe a affronté pour la dernière fois son rival de toujours.

Sur les 5 confron­ta­tions à Melbourne Park, il n’y a pas une finale. C’est Djokovic qui mène avec 4 à 1.