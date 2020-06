Roland-Garros aurait dû avoir lieu du 24 mai au 7 juin, mais la crise du coronavirus a contraint les organisateurs à décaler l’édition 2020 à l’automne prochain. Alors pour patienter, retour sur les plus beaux points des dernières années.

Le vendredi 3 juin 2011, Roger Federer retrouve Novak Djokovic en demi-finales de Roland-Garros. Une rencontre où le Serbe arrive en étant invaincu puisqu’il vient d’enchaîner 41 succès consécutifs avec sept titres dont l’Open d’Australie. Le Suisse va livrer un match exceptionnel et prive ainsi le Djoker d’un 42e succès de suite qui lui aurait permis d’égaler le record de John McEnroe. Le Bâlois a marqué les esprits avec un tennis où il a refusé de reculer comme l’illustre parfaitement ce passing de légende en revers. La réaction du public du Central démontre à quel point il était acquis à sa cause. Deux jours plus tard, il s’inclinera en quatre manches en finale face à Rafael Nadal.

En bonus track, le résumé complet de cette demi-finale de légende…