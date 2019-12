Le reportage réalisé par ESPN, intitulé « Roger Federer : Everywhere is home », permet de se plonger dans les coulisses de la tournée sud-américaine de Roger Federer en novembre. Le Suisse a rencontré Dorothea, un fan qui est âgée de 107 ans ! Née en 1912 en Allemagne, elle vit maintenant du côté de l’Argentine où elle a pu réaliser son rêve : rencontrer le maestro bâlois. « Quand vous jouez, j’arrête tout et je vous regarde » a-t-elle déclaré à l’actuel numéro 3 mondial. Avant d’ajouter : « Tout le monde dit qu’il devrait arrêter de jouer parce qu’il est trop vieux, mais il n’est pas vieux, c’est ridicule ! Ils ne savent pas ce que c’est d’être vieux. » Une séquence qui est déjà devenue culte.

This moment between @rogerfederer and a 107-year-old fan is everything 😍 pic.twitter.com/0CM2crfina — ESPN (@espn) December 17, 2019