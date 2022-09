S’il y a une chose dont on peut être sûr, c’est que l’or­ga­ni­sa­tion de la Laver Cup va mettre le paquet sur cette cinquième édition qui marquera la grande dernière de son créa­teur, Roger Federer.

Et alors que Rafael Nadal a rejoint tous ses collègues ce jour et qu’il est offi­ciel­le­ment aligné en double aux côté de Roger Federer ce vendredi pour le dernier match en carrière du Suisse, les deux rivaux et amis ont pris part ce jeudi après‐midi à un entraî­ne­ment sur le court de l’O2 Arena et ce face à des milliers de personnes alors que la compé­ti­tion n’a même pas débuté.

Et cerise sur le gâteau, Novak Djokovic et Andy Murray, qui devraient égale­ment être alignés ensemble en double plus tard dans le week‐end, ont égale­ment pris part à cette session pour le plus grand bonheur des fans.

- 66 Grand Slams

- 933 semanas como #1



Cuatro genios y leyendas de este deporte.pic.twitter.com/s5u1CighJS — Set Tenis (@settenisok) September 22, 2022

Il faut dire que 66 tour­nois du Grand Chelem réunis sur un même court, ça commence à peser…