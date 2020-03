En raison de la suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus, c’est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands matchs des dernières années. Le dimanche 29 janvier 2017 restera une date inoubliable pour les fans de la petite balle jaune : la finale de l’Open d’Australie entre Roger Federer et Rafael Nadal tient toutes ses promesses. Dans un cinquième set où il avait été breaké, le Suisse revient et remporte un point qui change tout à 4-3. Au terme d’un rallye stratosphérique de 26 frappes, le Bâlois le gagne sur un coup droit en demi-volée. Sensationnel. Peut-être le point du siècle. En tout cas, il a changé cette finale et Roger Federer s’envolera ensuite vers son dix-huitième Grand Chelem…