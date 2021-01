Après Dominic Thiem, c’est au tour de la numé­ro deux mon­diale Simona Halep de se livre au jeu des questions/réponses avant le début de l’Open d’Australie. Et la Roumaine ne déçoit pas ! En plus de décla­rer sa flamme à Paris ou encore d’af­fir­mer qu’elle a pour hob­by de lire les livres dédiés à la psy­cho­lo­gie, elle a révé­lé qui était son joueur favo­ri… Et c’est nul autre que le « Maestro » Roger Federer qui emporte la palme ! On vous laisse décou­vrir la vidéo entière ci‐dessous.