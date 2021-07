Forfait pour Tokyo suite à un genou à nouveau récal­ci­trant, Roger Federer semble aller beau­coup mieux.

Il est actuel­le­ment en vacances en Croatie avec toute sa famille mais aussi son ami et coach Ivan Ljubicic ainsi que l’an­cienne star de foot­ball, le joueur trico­lore Thierry Henry.

On peut donc voir ci‐dessous Roger taper la balle avec beau­coup de faci­lité et d’ex­plo­si­vité, tout comme Thierry Henry à qui il manque encore quelques bases tech­niques, et une des filles jumelles du Suisse.

La très bonne nouvelle, c’est que Federer a l’air en bonne forme alors que certains fans crai­gnaient vrai­ment le pire après l’an­nonce de son forfait à Tokyo, enfin presque…