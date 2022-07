Après six premiers mois très intenses où il a connu les hauts (vain­queur de l’Open d’Australie, d’Acapulco et de Roland‐Garros) et les bas (bles­sure au pied et double déchi­rure aux abdo­mi­naux avec un forfait avant les demi‐finales à Wimbledon), Rafael Nadal avait vrai­ment besoin de vacances.

Et après avoir repris quelques forces en mer, le Majorquin a été aperçu et filmé dans une boîte de nuit d’Ibiza ce mardi soir où il était venu appré­cier le spec­tacle sonore de son ami German Tarazona.

Et d’après ces quelques images, Rafa a un vrai talent pour la danse…