Alerte pétage de raquette. À un set par­tout et en dif­fi­cul­té dans le troi­sième set, Novak Djokovic, fou de rage, a fra­cas­sé sa raquette contre le sol et y a même lais­sé des débris. Le Serbe est mené 4–1 dans cette troi­sième manche et semble sur les nerfs.

