Grosse tension sur l’ATP 250 de Lyon ce mardi matin lors du match comp­tant pour le premier tour entre le Hongrois Marton Fucsovics et l’Argentin Sebastian Baez.

Alors que les deux hommes rejoi­gnaient leur banc pour un chan­ge­ment de côté, Marton a décidé de lancer les hosti­lités en deman­dant à son adver­saire s’il avait 12 ans. Ce dernier, très sérieux, lui a lors répondu : « Non, 22 ans. »

Passablement énervé par son atti­tude, Fucsovics ne s’est pas arrêté là en distil­lant quelques punchlines et insultes de très mauvais goûts : « Ces putains de gamins de 20 ans. Et ce n’est pas le seul, ils se comportent telle­ment mal. À crier ‘Vamos’ sur chacune de mes fautes, il crie comme une pute », a alors lancé le Hongrois avant de se faire logi­que­ment reprendre par l’ar­bitre de chaise pour ce language plus que grossier.

Le plus drôle, je crois que c’est la réponse très sérieuse de Baez.



- Tu as 12 ans ?

- Non, 22.



Martin Fucsovics est énervé car l’Argentin s’en­cou­rage sur toutes ses fautes. « Ces putains de mecs de 20 ans. […] Il crie comme une pu**. » Très distingué.pic.twitter.com/MMxjSLPBLT — Tennis Legend (@TennisLegende) May 23, 2023

Finalement, le Hongrois finira par s’in­cliner en deux manches : 6–4, 7–6(5), après 2h de jeu. Vous avez dit karma ?