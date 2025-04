Le couple Elina‐Gaël nous propose toujours des contenus joyeux et l’on sent vrai­ment qu’ils s’aiment avec une vraie tendresse. Venu à Rouen pour voir sa femme remporter son premier titre depuis deux ans, Gaël est parti direct vers Madrid et à son arrivé Elina lui avait fait une petite surprise.

🗣️ « Ça y est, ça gagne des tour­nois et ça prend des Uber XL »



Gael Monfils, arrivé à Madrid après le titre d’Elina Svitolina à Rouen. 🤣🇫🇷 pic.twitter.com/orTO2p68gP — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 20, 2025

« Là on vient d’at­terrir à Madrid et ma femme m’a dit qu’elle avait pris un Uber XL. Je vous laisse voir. Regardez ce Uber XL. Ca y est, ça gagne des tour­nois, ca prend un Uber XL »