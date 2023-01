A la suite de sa victoire contre Laura Siegemund (158e) au 3e tour de l’Open d’Australie ce samedi, Caroline Garcia a essayé de satis­faire le plus de fans possible avant de quitter la Kia Arena. Elle a signé des auto­graphes et pris des photos avec un grand sourire. La norma­lité pour la grande majo­rité des joueurs mais pas forcé­ment pour Stefanos Tsitsipas, qu’Eurosport mentionne dans son tweet ci‐dessous.

Pour rappel, le Grec s’est fait remar­quer mercredi après avoir battu Hijikata lors­qu’il a distribué des cartes pré‐signées à son effigie. Une « méthode » adoptée sans doute pour passer moins de temps sur le court qui a fait jaser.

Voilà aussi pour­quoi Caro’ est très populaire.