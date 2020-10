Lors d’un live sur la chaîne Twitch de Gaël Monfils, Richard Gasquet et Benoît Paire étaient présents afin d’échanger avec leur pote et d’exposer certains réflexions notamment sur le traitement de certains journalistes sur leur différentes défaites. Puis les trois amis se sont mis à se chambrer sur leur bilan respectif depuis la reprise ce qui a donné lieu à une scène assez drôle.

« Tu as gagné un match sur six, j’en ai gagné zéro sur quatre, et Richie il est sous pression, il en est à zéro sur trois pour l’instant aussi« , a d’abord lâché Monfils avant que le Biterrois ne rectifie non sans une pointe d’humour : « J’ai gagné deux matchs ! J’ai gagné deux matchs et j’ai battu Karlovic qui a 63 ans« .

Une victoire qui remonte au premier tour de l’US Open où Gasquet l’avait emporté en trois manches.