Richard Gasquet et l’Open d’Australie, c’est fini !

Le Français de 38 ans, qui mettra un terme à sa carrière dans quelques mois à Roland‐Garros, a été battu par le Croate Duje Ajdukovic (142e mondial) au premier tour des quali­fi­ca­tions à Melbourne : 7–6(4), 6–3, en 1h39 de jeu.

Richard Gasquet’s Australian Open career comes to a close 👏



Thank you for the many years of enter­tai­ning us in Melbourne and we wish you all the best in reti­re­ment 💙 pic.twitter.com/Npf7T9fHhh