Hugo Gaston s’est révélé au grand public à Roland-Garros, après avoir gagné Stanislas Wawrinka et poussé Dominic Thiem au 5ème set en huitième de finale. Le monde du tennis a aussi découverte sa formidable sa main gauche, capable de distiller des amorties à foison (Plus de 50 face à l’Autrichien). A l’entraînement face à David Goffin, le Français continue d’en distribuer, et cela marche comme en témoigne cette vidéo. Ses adversaires en 2021 sont prévenus…

French Open sensation Hugo Gaston keeps dropshotting at practice vs David Goffin ⚡



(🎥 @nd_coaching Instagram) pic.twitter.com/C1q0lO1R9U — We Are Tennis (@WeAreTennis) December 16, 2020