Comme Arthur Fils la saison dernière, Giovanni Mpetshi Perricard (66e depuis ce lundi) s’est incliné dès le premier tour de Roland‐Garros juste après avoir remporté son premier titre ATP à Lyon.

La faute à un David Goffin solide, qui a résisté à la puis­sance du jeune fran­çais dans une nouvelle ambiance de Coupe Davis sur le court 14.

Après sa victoire en cinq sets, 4–6, 6–4, 6–3, 6–7(4), 6–3, le Belge, aujourd’hui 115e mondial, s’est permis de cham­brer le public, en montrant son oreille avec un grand sourire.

#Rolandgarros | ❌ David Goffin bat Giovanni Mpetshi Perricard en 5 sets et … chambre le public fran­çais du court 14 ! pic.twitter.com/jCnrqEgMIK — fran­cetv­sport (@francetvsport) May 28, 2024

Et le public fran­çais a répondu en le huant de plus en plus fort.