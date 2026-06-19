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Grosse frayeur pour Cerundolo, allumé en pleine gorge par son adversaire

Par
Baptiste Mulatier
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Lors de son quart de finale au Queen’s contre l’in­vité franco‐britannique Arthur Ferry (140e mondial), Francisco Cerundolo a été allumé à bout portant au filet par son adversaire. 

Ferry n’a en effet pas fait dans la dentelle, déco­chant un puis­sant revers qui est venu frapper l’Argentin en pleine gorge.

Resté au sol quelques secondes après l’im­pact, le 27e joueur mondial s’est fina­le­ment relevé avec le sourire.

Plus de peur que de mal.

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 17:53

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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