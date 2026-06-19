Lors de son quart de finale au Queen’s contre l’in­vité franco‐britannique Arthur Ferry (140e mondial), Francisco Cerundolo a été allumé à bout portant au filet par son adversaire.

Ferry n’a en effet pas fait dans la dentelle, déco­chant un puis­sant revers qui est venu frapper l’Argentin en pleine gorge.

Resté au sol quelques secondes après l’im­pact, le 27e joueur mondial s’est fina­le­ment relevé avec le sourire.

Plus de peur que de mal.