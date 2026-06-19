Lors de son quart de finale au Queen’s contre l’invité franco‐britannique Arthur Ferry (140e mondial), Francisco Cerundolo a été allumé à bout portant au filet par son adversaire.
Ferry n’a en effet pas fait dans la dentelle, décochant un puissant revers qui est venu frapper l’Argentin en pleine gorge.
Resté au sol quelques secondes après l’impact, le 27e joueur mondial s’est finalement relevé avec le sourire.
Nasty scenes, but Fran’s okay ❤️🩹#HSBCChampionships pic.twitter.com/V0MBYFrbPr— Tennis TV (@TennisTV) June 19, 2026
Plus de peur que de mal.
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 17:53