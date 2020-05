La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Il y a six ans, en 2014, Ernests Gulbis remportait l’ATP 250 de Nice (que le tournoi de Lyon a remplacé depuis) en disposant de Federico Delbonis en finale (6-1, 7-6(5)). Pour arracher le tie-break dans le deuxième acte, le fantasque joueur letton remporte le jeu avec quatre amorties de suite. Quelques jours plus tard, l’imprévisible Gulbis s’inclinera en demi-finales de Roland-Garros après s’être offert Roger Federer en huitièmes de finale.