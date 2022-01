Pas d’ex­ploit pour Harmony Tan qui a quand même fait une très belle impres­sion contre Elina Svitolina.

La Française s’est permise d’y croire en reve­nant à une manche partout contre la 17e joueuse mondiale. Mais alors que Svitolina menait 3–1 dans le set décisif, et que l’es­poir était toujours permis pour Tan, cette dernière a ressenti une forte douleur dans le mollet gauche. Malgré le strap posé sur sa bles­sure, Harmony ne pouvait plus rien espérer. Elle peinait même à poser le pied par terre et faisait une double faute à 1–5 alors qu’elle servait par deux fois à la cuillère.

Sur les conseils de l’ar­bitre, la joueuse trico­lore aban­don­nait, et était même obligée de quitter le court en fauteuil roulant. Avec une décep­tion large­ment lisible sur le visage. Terrible.