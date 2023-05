😳 Wouah les images qui crucifie Hugo Gaston qui déli­bé­ré­ment lâche une balle et l’indique en plus pour que le point soit rejoué. C’est du pur anti jeu ! Alors oui l’amende est élevée mais le geste est d’une laideur extrême. Et il l’avait déjà fait. C’te honte. pic.twitter.com/Epk6bxd5Yd