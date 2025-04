Amis de longue date, Carlos Alcaraz et Holger Rune ont eu l’oc­ca­sion de s’af­fronter à trois reprises sur le circuit ATP. Aujourd’hui, la paire qui a disputé Les Petits As 2017 en double en caté­gorie junior, désor­mais rivale, ne compte pas se faire de cadeaux, lors de sa toute première rencontre en finale et sur terre battue, à Barcelone.

𝐎𝐩𝐩𝐨𝐧𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐨𝐝𝐚𝐲, 𝐓𝐨𝐠𝐞𝐭𝐡𝐞𝐫 𝐲𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐝𝐚𝐲 👥



The youn­gest quar­ter­fi­na­lists of #RolandGarros 2022 @holgerrune2003 and @alcarazcarlos03 played toge­ther in double in #LesPetitsAs 2017 🤝 pic.twitter.com/vfkaqVdB5f — Les Petits As – Le Mondial Wilson (@LesPetitsAs) May 31, 2022

« C’est quelqu’un avec qui j’ai grandi, jouant des tour­nois des moins de 12 ans et des moins de 14 ans ensemble. Nous nous sommes croisés dans tous les tour­nois auxquels nous avons parti­cipé depuis que nous sommes petits, et c’est merveilleux de voir comment nous avons tous les deux grandi et sommes arrivés ensemble là où nous sommes. Mais demain, il n’y aura pas d’amis. Nous devons tous les deux y aller pour gagner », a prévenu l’Espagnol, grand favori sur cette finale.