Les ver­sions confi­nées de Novak Djokovic, Rafael Nadal, Jim Courier, Bernard Tomic, Andy Murray et Nick Kyrgios ras­sem­blées en une seule vidéo ? Vous en rêviez, il l’a fait. Lui, c’est Elliot Loney, un you­tu­beur aus­tra­lien fan de ten­nis. Et si vous ne le connais­sez pas encore, sachez que son imi­ta­tion d’un Rafa plus pro­to­co­laire que jamais ou encore d’un Andy aux mimiques plus vraies que nature valent à elles seules le détour. On en rede­mande déjà.

