Cette période de confinement et de suspension du circuit permet de resortir la boite à souvenirs. Il y a 13 ans, le 1er avril 2007, Novak Djokovic, qui avait été battu en finale d’Indian Wells quelques jours plus tôt, remportait son premier Masters 1000 sur le ciment de Miami.

« C’est mon premier trophée (en Masters 1000), alors j’espère que ce n’est que le début » lâchait le natif de Belgrade, alors âgé de 19 ans. Treize ans plus tard, le Serbe compte 34 titres en Masters 1000, dont six en Floride (2007, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016). Après avoir battu Rafael Nadal et Andy Murray, le Djoker domptait Guillermo Canas en finale (6-3, 6-2, 6-4) qui avait éliminé Roger Federer lors des huitièmes de finale.