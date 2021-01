Si on nous avait dit il y a un an, que Roger Federer ne par­ti­ci­pe­rait pas à l’Open d’Australie, après 11 mois sans jouer, et sur­tout les condi­tions dans les­quelles se dérou­le­rait cette édi­tion 2021, on ne l’au­rait sûre­ment pas cru. Et pourtant…La nos­tal­gie est grande en revoyant ces images datant d’il y a un an : Roger venant à bout de John Millman, après cinq sets très dis­pu­tés, dans une Rod Laver Arena pleine à cra­quer. C’est cadeau…