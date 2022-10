Qualifié pour les quarts de finale sur l’ATP 250 de Florence après une victoire en deux manches sur le Français Corentin Moutet ce mercredi soir devant une salle bien remplie, Alexander Bublik a profité de l’oc­ca­sion pour faire une nouvelle fois le show.

Alors qu’il devait envoyer quelques balles signées de sa main dans les gradins, comme le veut une certaine tradi­tion sur le tour, le Kazakh, recon­verti chauf­feur de salle le temps de quelques secondes, a décidé de jouer avec les spec­ta­teurs afin de savoir laquelle des deux tribunes faisait le plus de bruit.

Une séquence drôle et sympa­thique entre le public italien et l’un des joueurs les plus appré­ciés du circuit.