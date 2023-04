S’il n’exis­tait pas, il faudrait inventer Daniil Medvedev.

Sèchement battu par un impres­sion­nant Holger Rune, ce vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, le Russe avait encore de l’énergie pour se moquer avec malice d’Alexander Zverev, qui s’est fait remar­quer ce jeudi soir en refu­sant de regarder Daniil dans les yeux après sa doulou­reuse défaite en trois manches.

Le 5e joueur mondial a donc fait semblant de ne pas regarder le Danois au moment de se rendre au filet avant de fina­le­ment saluer son adver­saire avec un petit sourire en coin non‐dissimulé.

Pas de 6e finale en 6 tour­nois pour Daniil Medvedev, sorti en deux sets (6−3, 6–4) par l’ex­cellent Holger Rune au #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/Kra5TBs4Ua — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 14, 2023

Ce n’est pas tout puisque si l’on tend un peu l’oreille on peut clai­re­ment entendre Daniil dire au Danois, « You played unfair » (Tu n’as pas été fair‐play). Des propos qui font direc­te­ment réfé­rence aux récentes décla­ra­tions de Zverev concer­nant le compor­te­ment peu fair‐play du jour russe. Intenable on vous dit !