Après sa victoire expé­di­tive contre Alicia Parks (6−2, 6–2, en 1h de jeu) au premier tour du WTA 1000 de Guadalajara, Ons Jabeur a assisté à un événe­ment peu commun sur un court de tennis : une demande en mariage !

Avec un grand sourire, la Tunisienne a féli­cité les fiancés et glissé au micro : « Bienvenue au club ! ».

La triple lauréate en Grand Chelem est elle‐même mariée depuis 2015 avec Karim Kamoun, son prépa­ra­teur physique.

Ons Jabeur congra­tu­lates a newly engaged couple after a marriage proposal happened on court :



“Welcome to the club” 🥹



Nice words from the Minister of Happiness. ❤️



