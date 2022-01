Il y a des victoires dans une carrière qui sont parti­cu­liè­re­ment marquantes et fortes en inten­sité. Celle qu’a rempotée Benoît Paire ce jeudi au deuxième tour de l’Open d’Australie face au 28e joueur mondial, Grigor Dimitrov, en fait plus que jamais partie.

Interrogé au micro de nos confrères d’Eurosport à l’issue de la rencontre, l’Avignonnais n’a pas pu retenir ses larmes après des mois de galère et de doute à cause, entre autres, de la pandémie. « Je suis content, c’est que c’est pas facile depuis le début de l’année donc je suis très content, je sais qu’il y a mes parents, tout le monde qui regardent. Franchement, c’était excep­tionnel », a déclaré Benoît avant d’interrompre un moment l’in­ter­view, submergé par l’émo­tion, puis de reprendre.

« Ça été une année de merde l’année dernière, c’était compliqué. Cette année, ça commence, je suis positif (au Covid, ndlr), je fais 7 jours (d’iso­le­ment, ndlr). Ça commence encore comme de la merde et fina­le­ment je suis là, je m’ac­croche. Je fais un gros match aujourd’hui, un de mes meilleurs depuis très long­temps. Voilà, pour moi c’est que du positif. J’ai été beau­coup critiqué, tout ça , à un moment, c’est pesant et fran­che­ment c’est vrai que quand j’ar­rive à faire des matchs comme ça, j’ai du soutien ici, chez les suppor­ters fran­çais et fran­che­ment il n’y a rien de mieux. »