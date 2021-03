On ne dirait pas comme ça, mais Jannik Sinner a des jambes et il sait aussi aller très vite. Vu le contexte du match et la foule en délire, on comprend presque la réac­tion de Karen qui pensait avoir réalisé une amortie presque parfaite, un coup qu’il maitrise visi­ble­ment mal…

Jannik Sinner n’était pas en dehors de la cuisine, il a bien cuisiné son adver­saire… bravo 👏un tennis bien mijoté https://t.co/tzB2ToauqP — Open 13 Provence (@Open13) March 29, 2021