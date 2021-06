La bataille a fait rage sur le Philippe‐Chatrier entre Karen Khachanov et Kei Nishikori. 6–4, 2–6, 6–2, 4–6. Le sang coule même dans le 5e set. Le Russe est tendu. La preuve en est, il a complè­te­ment craqué en frap­pant fort sa raquette à 3–2 pour le Japonais. Problème, il s’est ouvert le doigt. Cet événe­ment inat­tendu a évidem­ment néces­sité l’in­ter­ven­tion du médecin… « Et oui, frapper sa raquette avec sa main, ça peut faire mal et ça peut faire saigner », comme dirait le commentateur…

Kei Nishikori s’im­pose fina­le­ment 6–4 dans la dernière manche et prouve qu’il est très diffi­cile à battre dans ce genre de moment…