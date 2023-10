Souvenez‐vous, Novak Djokovic avait choqué le public en attra­pant la balle direc­te­ment dans sa poche lors de son huitième de finale à l’US Open contre Borna Gojo.

De manière tota­le­ment inten­tion­nelle, Sebastian Korda a peut‐être réalisé un geste encore plus fou, en récep­tion­nant une balle dans le coeur de la raquette.

La réac­tion de l’Américain est savoureuse.

