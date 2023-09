Alors qu’elle restait sur cinq défaites d’af­filée avant cette semaine et qu’elle n’avait plus gagné un match depuis le 5 juillet dernier à Wimbledon, Barbora Krejcikova a remporté le 7e titre de sa carrière à San Diego, le 2e de sa saison grâce à une victoire en finale contre Sofia Kenin : 6–4, 2–6, 6–4.

Lors de la céré­monie de remise des prix, Krejcikova a reçu un trophée en verre et… une planche de surf !

« Je ne sais pas comment je vais pouvoir ramener ces trophées à la maison. J’ai déjà trois sacs. Je crois que je n’ai le droit d’avoir que 3 sacs. Je ne sais pas ce que je vais faire. », a lâché la Tchèque, qui va rapi­de­ment devoir trouver une solution.

Barbora Krejcikova after beating Sofia Kenin in San Diego Final :



“I don’t know how I’m gonna bring all these amazing trophies back home. I already have 3 bags. I think I’m only allowed to have 3 bags. I don’t know what I’m gonna do.” 😂 pic.twitter.com/1ePO4o4Nis