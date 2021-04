Nick Kyrgios est une énigme. Après quasi­ment un an sans jouer, il réalise un Open d’Australie de grande qualité, avec deux grosses batailles en cinq sets contre Ugo Humbert et Dominic Thiem. Et puis il dispa­raît à nouveau. Quand reprendra‐t‐il la compé­ti­tion ? La ques­tion subsiste, et en atten­dant, l’Australien envoie du lourd à l’en­traî­ne­ment en coup droit. Tout ça avec un maillot d’une fran­chise de NBA.

