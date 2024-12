En ce tout début de saison 2025, Nick Kyrgios et Novak Djokovic ont décidé de s’as­so­cier en double sur l’ATP 250 de Brisbane.

Opposés à la paire Erler‐Mies lors du premier tour, les deux fina­listes de Wimbledon 2022 ont donné le sourire aux spec­ta­teurs et à tous les fans de tennis devant leur télévision.

Pour son premier match offi­ciel depuis un an et demi, Kyrgios a montré pour­quoi il avait manqué au tennis, devant un Nole hilare.

He’s back 🥳@NickKyrgios up to his old tricks in his first match back#BrisbaneInternational pic.twitter.com/XXnynsivJB