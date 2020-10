La lyonnaise Elsa Jacquemot qui s’entraine à la ALL IN Académie de Thierry Ascione maintenant installée dans le Sud à Villeneuve Loubet joue demain sa finale dans le tournoi Junior. Raison de plus pour l’encourager dans une petite vidéo sympathique…Le match début dans quelques minutes…

Allez Elsa, toute la All In Academy est derrière toi ! 👊🏼#AllInAcademy pic.twitter.com/WQPv4Tib2m — All In Tennis Academy (@Allin_academy_) October 10, 2020