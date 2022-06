Comment définir Rafael Nadal ? Cet homme est un monstre.

Il l’a encore prouvé au terme d’une manche qu’Alexander Zverev aurait dû gagner. Mais en face, il a le roi de la terre battue. Il ne lâchera jamais rien.

L’Allemand, qui s’est procuré quatre balles de set dans le tie‐break, s’est sans doute vu conclure et faire la course en tête. Rafa en a décidé autre­ment avec une défense excep­tion­nelle et un passing fabu­leux. La preuve en images.

Nadal mène fina­le­ment un set à zéro (7–6[8]).