« Parfois, j’ai dû intervenir pour demander aux gens de ne pas lui mettre trop de pression. Il n’a que 14 ans, c’est bien trop jeune pour qu’on le présente comme le ‘nouveau Carlos Alcaraz’ ou qu’on le compare sans cesse à son frère. Il est encore trop tôt. C’est difficile d’attendre autant d’un enfant de 14 ans », confiait Carlos Alcaraz au sujet de son petit frère il y a un an.
Depuis, Jaime Alcaraz semble avoir progressé et continue de faire des dégâts lors des compétitions pour jeunes en Espagne.
Dernier exemple en date : un tournoi U15 remporté en marge du Challenger de Murcie, conclu sur une balle de match absolument splendide.
Forcément, le point a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, et on comprend pourquoi.
Déjà, tu t’appelles Alcaraz, tu es le petit frère d’une légende, tu lui ressembles physiquement et tennistiquement.— Tennis Legend (@TennisLegende) March 22, 2026
En plus, tu gagnes un tournoi U15 en marge du Challenger de Murcie sur une balle de match digne des plus beaux points de ton frère. 🔥pic.twitter.com/EhTwTmUL37
Avec cette défense et cette gestuelle, difficile de ne pas y voir des airs du plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.
Publié le dimanche 22 mars 2026 à 14:36