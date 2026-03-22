« Parfois, j’ai dû inter­venir pour demander aux gens de ne pas lui mettre trop de pres­sion. Il n’a que 14 ans, c’est bien trop jeune pour qu’on le présente comme le ‘nouveau Carlos Alcaraz’ ou qu’on le compare sans cesse à son frère. Il est encore trop tôt. C’est diffi­cile d’attendre autant d’un enfant de 14 ans », confiait Carlos Alcaraz au sujet de son petit frère il y a un an.

Depuis, Jaime Alcaraz semble avoir progressé et continue de faire des dégâts lors des compé­ti­tions pour jeunes en Espagne.

Dernier exemple en date : un tournoi U15 remporté en marge du Challenger de Murcie, conclu sur une balle de match abso­lu­ment splendide.

Forcément, le point a rapi­de­ment fait le tour des réseaux sociaux, et on comprend pourquoi.

Déjà, tu t’ap­pelles Alcaraz, tu es le petit frère d’une légende, tu lui ressembles physi­que­ment et tennis­ti­que­ment.



En plus, tu gagnes un tournoi U15 en marge du Challenger de Murcie sur une balle de match digne des plus beaux points de ton frère. 🔥pic.twitter.com/EhTwTmUL37 — Tennis Legend (@TennisLegende) March 22, 2026

Avec cette défense et cette gestuelle, diffi­cile de ne pas y voir des airs du plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.