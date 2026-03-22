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La balle de titre excep­tion­nelle du petit frère d’Alcaraz lors d’un tournoi en Espagne

Par
Baptiste Mulatier
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« Parfois, j’ai dû inter­venir pour demander aux gens de ne pas lui mettre trop de pres­sion. Il n’a que 14 ans, c’est bien trop jeune pour qu’on le présente comme le ‘nouveau Carlos Alcaraz’ ou qu’on le compare sans cesse à son frère. Il est encore trop tôt. C’est diffi­cile d’attendre autant d’un enfant de 14 ans », confiait Carlos Alcaraz au sujet de son petit frère il y a un an.

Depuis, Jaime Alcaraz semble avoir progressé et continue de faire des dégâts lors des compé­ti­tions pour jeunes en Espagne. 

Dernier exemple en date : un tournoi U15 remporté en marge du Challenger de Murcie, conclu sur une balle de match abso­lu­ment splendide.

Forcément, le point a rapi­de­ment fait le tour des réseaux sociaux, et on comprend pourquoi.

Avec cette défense et cette gestuelle, diffi­cile de ne pas y voir des airs du plus jeune numéro 1 mondial de l’histoire.

Publié le dimanche 22 mars 2026 à 14:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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