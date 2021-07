Alors que « King Richard » sortira le 1er décembre 2021 en France, la bande annonce est tombée. Le film raconte l’his­toire de Richard Williams (inter­prété par Will Smith), le père de Venus et Serena Williams. Le réali­sa­teur Reinaldo Marcus Green a fait le choix d’axer le film sur ce papa, qui se trans­forme en entraî­neur en établis­sant un programme de 78 pages. Ses deux filles, inter­pré­tées par Demi Singleton et Saniyya Sidney, vont devenir deux des plus grandes cham­pionnes de l’his­toire du tennis.

Ces premières images mettent l’eau à la bouche. Ce film pour­rait bien devenir un clas­sique pour les fans de sport mais pas que. Encore quelques mois à patienter…