Titré pour la deuxième fois d’af­filée sur gazon après sa victoire ce dimanche sur le Challenger de Nottingham face au Tricolore Arthur Cazaux, Andy Murray, lors de la remise des prix, a eu la magni­fique surprise d’aper­ce­voir ses enfants en tribune aux côtés de sa femme, Kim Sears.

Pas du tout au courant de leur présence, l’Écossais s’est montré touché et ému : « Oh mon dieu, je ne savais pas que mes enfants étaient là ! Je n’avais aucune idée de leur venue. Ma famille m’a incroya­ble­ment soutenu dans la pour­suite de ma carrière alors qu’elle aurait très bien pu me dire d’ar­rêter, alors j’ap­précie vrai­ment qu’ils me soutiennent encore et qu’ils essaient de m’in­citer à continuer. »