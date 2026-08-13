Casper Ruud est visiblement un sacré farceur. Probablement avec la complicité de l’ATP, le Norvégien a organisé une petite plaisanterie à ses camarades du circuit dans le player lounge de Montréal.
Dans une vidéo publiée sur le compte X de l’ATP, on peut ainsi voir Ruud disposer plusieurs faux QR codes à différents endroits afin de piéger les autres joueurs. Une fois le code scanné, ces derniers tombaient sur une vidéo du Norvégien leur adressant un geste plutôt inattendu, comme un doigt d’honneur, ou encore leur délivrant un message ironique.
Un piège dans lequel sont notamment tombés le numéro un français Arthur Fils, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, Zizou Bergs, Alex Michelsen, Corentin Moutet et plusieurs autres joueurs.
Visiblement, Casper Ruud et l’ATP ne manquent pas d’imagination lorsqu’il s’agit de créer du contenu original et décalé pour les réseaux sociaux.
Publié le jeudi 13 août 2026 à 11:45