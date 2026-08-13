Casper Ruud est visi­ble­ment un sacré farceur. Probablement avec la compli­cité de l’ATP, le Norvégien a orga­nisé une petite plai­san­terie à ses cama­rades du circuit dans le player lounge de Montréal.

Dans une vidéo publiée sur le compte X de l’ATP, on peut ainsi voir Ruud disposer plusieurs faux QR codes à diffé­rents endroits afin de piéger les autres joueurs. Une fois le code scanné, ces derniers tombaient sur une vidéo du Norvégien leur adres­sant un geste plutôt inat­tendu, comme un doigt d’honneur, ou encore leur déli­vrant un message ironique.

Un piège dans lequel sont notam­ment tombés le numéro un fran­çais Arthur Fils, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti, Zizou Bergs, Alex Michelsen, Corentin Moutet et plusieurs autres joueurs.

Visiblement, Casper Ruud et l’ATP ne manquent pas d’imagination lorsqu’il s’agit de créer du contenu original et décalé pour les réseaux sociaux.