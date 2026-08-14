Il y avait de la tension dans l’air lors du duel au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati entre Denis Shapovalov et Adrian Mannarino.
Lorsque le Français a décidé de jouer au corps lors d’un échange dans le deuxième set, le Canadien n’était vraiment pas content malgré les excuses de son adversaire et lui a fait savoir en l’allumant quelques minutes plus tard au filet.
Adrian Mannarino a préféré en rire.
Shapovalov immediately gets his revenge.— Tennis Masterr (@tennismasterr) August 13, 2026
Different reaction from Mannarino, though.
🌶️😬 pic.twitter.com/OBG3di4mwP https://t.co/O1zxQUKxiB
A noter que Denis Shapovalov s’est imposé en deux sets (6−1, 6–4, en 1h25 de jeu).
Publié le vendredi 14 août 2026 à 12:32