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La colère de Shapovalov qui se venge en allu­mant Mannarino au filet !

Par
Baptiste Mulatier
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Il y avait de la tension dans l’air lors du duel au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati entre Denis Shapovalov et Adrian Mannarino. 

Lorsque le Français a décidé de jouer au corps lors d’un échange dans le deuxième set, le Canadien n’était vrai­ment pas content malgré les excuses de son adver­saire et lui a fait savoir en l’al­lu­mant quelques minutes plus tard au filet. 

Adrian Mannarino a préféré en rire. 

A noter que Denis Shapovalov s’est imposé en deux sets (6−1, 6–4, en 1h25 de jeu). 

Publié le vendredi 14 août 2026 à 12:32

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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