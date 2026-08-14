Il y avait de la tension dans l’air lors du duel au premier tour du Masters 1000 de Cincinnati entre Denis Shapovalov et Adrian Mannarino.

Lorsque le Français a décidé de jouer au corps lors d’un échange dans le deuxième set, le Canadien n’était vrai­ment pas content malgré les excuses de son adver­saire et lui a fait savoir en l’al­lu­mant quelques minutes plus tard au filet.

Adrian Mannarino a préféré en rire.

A noter que Denis Shapovalov s’est imposé en deux sets (6−1, 6–4, en 1h25 de jeu).