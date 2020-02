Roger Federer et Rafael Nadal se retrouvent ce vendredi au Cap en Afrique du Sud pour une exhibition en faveur de la fondation du Suisse. Une rencontre qui devrait se dérouler devant plus de 50 000 spectateurs, soit un record du monde pour un match de tennis. En attendant l’événement, l’ATP vous propose une compilation des meilleurs trickshots du Bâlois et du Majorquin. Juste pour le plaisir des yeux.