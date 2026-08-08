C’était un duel 100 % américain cette nuit pour décrocher une place en huitièmes de finale à Montréal, et c’est le plus jeune des deux hommes qui a eu le dernier mot.
En effet, la pépite gauchère Learner Tien a balayé Tommy Paul en à peine 1h18, 6–3, 6–2. L’addition aurait même pu être encore plus salée si Tien n’avait pas commencé à souffrir de crampes alors qu’il menait 6–3, 5–1.
Sans conséquence puisqu’il a tout de même réussi à conclure la rencontre. Au moment de serrer la main de son compatriote au filet, Tien n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de lui faire une petite confidence :
Tien : « J’ai commencé à avoir des crampes au quadriceps à 5−1… » (rires)
Paul : « Non, mais ne me dis pas ça… Pourquoi tu me dis ça maintenant ? »
Tien : « Je te jure ! »
Une poignée de main particulièrement drôle entre les deux compatriotes…
Publié le samedi 8 août 2026 à 08:52