C’était un duel 100 % améri­cain cette nuit pour décro­cher une place en huitièmes de finale à Montréal, et c’est le plus jeune des deux hommes qui a eu le dernier mot.

En effet, la pépite gauchère Learner Tien a balayé Tommy Paul en à peine 1h18, 6–3, 6–2. L’addition aurait même pu être encore plus salée si Tien n’avait pas commencé à souf­frir de crampes alors qu’il menait 6–3, 5–1.

Sans consé­quence puisqu’il a tout de même réussi à conclure la rencontre. Au moment de serrer la main de son compa­triote au filet, Tien n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de lui faire une petite confidence :

This net convo between Tien & Paul was too funny 🤣#NBO26 pic.twitter.com/tJ8S9tti9N — Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2026

Tien : « J’ai commencé à avoir des crampes au quadri­ceps à 5−1… » (rires)

Paul : « Non, mais ne me dis pas ça… Pourquoi tu me dis ça main­te­nant ? »

Tien : « Je te jure ! »

Une poignée de main parti­cu­liè­re­ment drôle entre les deux compatriotes…