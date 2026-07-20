Carlos Alcaraz était bien évidemment présent en tribunes, dimanche, pour assister à la finale de la Coupe du monde et soutenir ses compatriotes espagnols, notamment son grand ami Ferran Torres.
Grâce à son célèbre sponsor de maroquinerie de luxe, le numéro 3 mondial a même eu le privilège de porter le trophée avant le coup d’envoi, un moment forcément particulier.
L’Espagnol a vécu la rencontre avec toute sa passion. Comme le montre cette vidéo, il a explosé de joie lors de l’ouverture du score de la Roja… avant d’être rapidement « climatisé » par l’intervention de l’assistance vidéo, qui a finalement annulé le but pour une faute en faveur de l’Argentine.
Heureusement pour lui, cette immense déception n’a été que de courte durée puisque l’Espagne a finalement décroché son deuxième titre mondial. Espérons simplement que Carlos Alcaraz ne se soit pas blessé en célébrant ce sacre avec autant d’enthousiasme aux côtés de ses amis joueurs !
Publié le lundi 20 juillet 2026 à 19:57