Carlos Alcaraz était bien évidem­ment présent en tribunes, dimanche, pour assister à la finale de la Coupe du monde et soutenir ses compa­triotes espa­gnols, notam­ment son grand ami Ferran Torres.

Grâce à son célèbre sponsor de maro­qui­nerie de luxe, le numéro 3 mondial a même eu le privi­lège de porter le trophée avant le coup d’envoi, un moment forcé­ment particulier.

L’Espagnol a vécu la rencontre avec toute sa passion. Comme le montre cette vidéo, il a explosé de joie lors de l’ou­ver­ture du score de la Roja… avant d’être rapi­de­ment « clima­tisé » par l’in­ter­ven­tion de l’as­sis­tance vidéo, qui a fina­le­ment annulé le but pour une faute en faveur de l’Argentine.

ragazzi non mi ha mai fatto così ridere ho le lacrime pic.twitter.com/sbMI2A0gtq — j 🎀 (@justfor_fuuunn) July 19, 2026

Heureusement pour lui, cette immense décep­tion n’a été que de courte durée puisque l’Espagne a fina­le­ment décroché son deuxième titre mondial. Espérons simple­ment que Carlos Alcaraz ne se soit pas blessé en célé­brant ce sacre avec autant d’en­thou­siasme aux côtés de ses amis joueurs !