La suspension du circuit à cause de la crise sanitaire liée au coronavirus est l’occasion de se replonger dans les archives et les plus grands moments de ces dernières années : des points que l’on a tous en tête tant par leur côté spectaculaire que symbolique.

Retour en 2010 lors du Masters 1000 de Madrid et le quart de finale entre Roger Federer et Ernests Gulbis. Le Suisse remporte ce duel 3-6, 6-1, 6-4 et marque les esprits en réalisant une feinte du regard qui a cloué sur place le Letton. Une feinte que Nick Kyrgios ou Gaël Monfils ont dû apprécier.