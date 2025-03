Déjà quart de fina­liste pour la première fois de sa carrière en Masters 1000, Arthur Fils ne connaîtra pas le dernier carré à Indian Wells où il a été battu au bout du suspens par Daniil Medvedev : 6–4, 2–6, 7–6(7) en 2h26 de jeu.

Le 6e mondial a conclu la rencontre sur sa troi­sième balle de match, profi­tant d’une volée de revers trop longue du Français. Dans un mélange d’exul­ta­tion et de soula­ge­ment, Medvedev a explosé de joie, hurlant et sautant avant de retrouver son calme au moment de la poignée de main.

Face à lui, Arthur Fils n’a pas vrai­ment caché sa décep­tion et laissé éclater sa frus­tra­tion sur sa raquette.

What a way to win it 💪@DaniilMedwed shows unbe­lie­vable hustle to keep his title dream alive as he beats Arthur Fils 6–4 2–6 7–6 🔥#TennisParadise pic.twitter.com/Gh1nFPB2w0