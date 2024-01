These two saved the best for last !@Taylor_Fritz97 breaks Stefanos Tsitsipas in a frantic, fantastic final game to take the match 7–6(3) 5–7 6–3 6–3.



It’s the American’s first win over a top 10 player at a Grand Slam !#AusOpen • @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/UkTsattSsD