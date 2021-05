Quel match entre Pierre‐Hugues Herbert et Jannik Sinner sur le Suzanne Lenglen où le public est au rendez‐vous, pour soutenir le Français ! P2H offre de la résis­tance au jeune italien, grand favori de cette rencontre. Après avoir égalisé à une manche partout, il menait 5–2 dans le troi­sième set et servait pour virer en tête. Mais Sinner a remis la machine en route notam­ment sur ce point, où il défend extrê­me­ment bien et finit sur un excellent passing en se retour­nant. C’est très chaud !

Et Herbert s’en sort quand même en rempor­tant le tie‐break 7–6(4) ! Il n’est plus qu’à un set d’une énorme performance.