La finale entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev en 2019 à l’US Open reste un must. Il y a ceux qui sont partis se coucher après les deux premiers sets et il y a les autres…Ce match plus la tournée américain qui avait précédé le rendez-vous à New-York a définitivement construit le début de la légende autour de Daniil Medvedev, joueur atypique mais tellement attachant et authentique…